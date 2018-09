Ventimiglia, si taglia il braccio con un flessibile: grave un 60enne

Ventimiglia. Un 60enne polacco residente a Calvo è rimasto gravemente ferito all’avambraccio sinistro mentre, con un flessibile dal disco dentato, stava effettuando alcuni lavori in un cortile della frazione ventimigliese.

Sul posto è accorso il personale sanitario del 118 insieme con un equipaggio della Croce Verde Intemelia che, dopo aver prestato le prime cure all’uomo, rimasto sempre cosciente durante le operazioni di soccorso, lo ha trasportato in codice rosso di massima gravità all’ospedale di Sanremo.

Oltre ad una profonda ferita, per la quale ha perso molto sangue, il sessantenne si è provocato la frattura dell’omero. Non è escluso il trasferimento del paziente in un’altra struttura.