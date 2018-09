Ventimiglia, ragazzini distruggono a sprangate sdraio di un locale sulla spiaggia: presi a sberle dal figlio del proprietario

Ventimiglia. Sette giovanissimi, tutti residenti a Ventimiglia, sono stati sorpresi dal figlio del titolare, nonché dipendente, di un ristorante sul lungomare mentre, armati di un bastone, stavano distruggendo alcune sdraio sulla spiaggia privata dello stabilimento annesso al locale. E’ successo sabato, intorno alle 22.

Quando l’uomo si è avvicinato per fermare i ragazzini, uno di questi, di soli 14 anni, lo ha colpito sul viso, vicino all’occhio, con il bastone. Per tutta risposta, il dipendente lo ha preso a schiaffi. A quel punto i ragazzini si sono dileguati. All’arrivo della polizia, il minore ha raccontato di esser stato picchiato dall’uomo ma, quando sul posto è giunta l’ambulanza della Croce Verde Intemelia per soccorrerlo, ha rifiutato di essere visitato, mentre delle cure ha avuto bisogno il dipendente del locale.