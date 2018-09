Ventimiglia, pugni e urla tra due donne francesi per gelosia: interviene la polizia

Ventimiglia. Due ieri gli interventi della Polizia di Stato su segnalazioni al numero per le emergenze 112. Nel pomeriggio, alla periferia est della città, sulla via Aurelia, due donne francesi si sono affrontate in una manesca discussione provocata, pare, da motivi di reciproca gelosia.

Dopo le urla e gli spintoni sono arrivati i pugni. La Volante del Commissariato di Polizia è arrivata appena in tempo per impedire più gravi conseguenze. Una lesione al capo l’unica seria conseguenza patita da una delle due esagitate trentenni che, per sfuggire all’aggressione, era anche riuscita a fermare una macchina di passaggio chiedendo

aiuto alla giovane conducente spaventata.

L’intervento degli Agenti ha interrotto le ostilità e riportato la calma nel quartiere. Accompagnate in ufficio le due donne sono state perquisite e proprio la vittima delle lesioni ha subito il sequestro di un coltello a serramanico nascosto in una tasca interna della sua borsa. E’ facile immaginare cosa sarebbe potuto succedere se avesse avuto il tempo di utilizzarlo. I poliziotti non hanno potuto fare altro che indagare in stato di libertà ambedue. Lesioni personali dolose e detenzione di oggetti atti ad offendere le due rispettive ipotesi di reato ora al vaglio del Tribunale di Imperia.