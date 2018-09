Ventimiglia, passaggio a livello di via Tenda: parcheggi chiusi per lavori

Ventimiglia. “Nell’ambito dei lavori relativi alla realizzazione dell’opera su via Tenda, visto l’attuale stato di avanzamento degli stessi, è necessario procedere alla chiusura dell’area cortilizia adiacente al fabbricato di proprietà ARTE nonché l’accesso ai box auto pertinenziali, in parte utilizzati dal comando di Polizia Locale ed in parte da privati”. A renderlo noto, con una comunicazione inviata al Comune, è Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., che sta portando avanti “l’esecuzione dei Lavori occorrenti per la realizzazione delle opere sostitutive dei Passaggi a Livello ai km 147+655 e km 147+882 della linea Genova Sampierdarena – Confine francese in comune di Ventimiglia”.

“La chiusura avverrà a far data dal 10 settembre p.v.”, aggiunge Rfi, “Pertanto si chiede di comunicare agli utilizzatori la necessità di provvedere allo spostamento dei mezzi presenti, che potranno essere parcheggiati nell’area che sarà messa a disposizione prospiciente l’ufficio di cantiere in via San Secondo, debitamente illuminata, asfaltata e dotata di cancello di chiusura con lucchetto, la cui chiave verrà consegnata agli aventi diritto”.