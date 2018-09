Ventimiglia, l’intervento dell’assessore Vera Nesci in merito alla notizia di migranti minori accolti in strutture

Ventimiglia. L’assessore ai Servizi Sociali Vera Nesci replica alla notizia dell’inserimento di quattro minori e una mamma in strutture di accoglienza a carico del Comune di Ventimiglia. I minori, stando a quanto dichiarato dall’assessore, non sarebbero migranti, ma residenti a Ventimiglia, di cui uno italiano e tre stranieri.

“L’articolo, diffuso sul sito di Riviera24 e su vari gruppi di opinione Facebook da Alice Spagnolo, è fuorviante e non approfondisce il contenuto della determina del Comune su cui è basato; la foto correlata, che riporta un barcone con delle persone di colore, induce immediatamente a pensare che le somme erogate siano a favore di migranti, mentre non è vero: l’aiuto di cui si parla non è destinato a minori stranieri migranti, ma a bambini che sono residenti in Ventimiglia (tra cui un minore italiano) e sono affidati al Comune da un provvedimento del Tribunale”, ha scritto l’assessore ai Servizi Sociali Vera Nesci, “Considerato che la scorretta informazione è dannosa per i nostri cittadini, chiediamo che prima di pubblicare inesattezze, si verifichino con precisione i contenuti degli atti che si intendono divulgare, al fine di evitare ulteriori incresciosi episodi di questo tipo. Purtroppo si deve evidenziare che non è la prima volta che succede a questa testata”.

Di seguito la determina in versione pdf: minori