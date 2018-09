Ventimiglia. Si è svolta oggi, nel centro culturale san Francesco, la cerimonia di consegna del Premio San Michele 2018, dedicato quest’anno alla memoria di Roberto Balbo, grande benefattore ventimigliese, morto nel dicembre dello scorso anno a 54 anni, dopo una lunga malattia.

Ex dirigente della Croce Verde Intemelia, Balbo è ricordato come un uomo che ha sempre fatto il possibile per aiutare, prodigandosi per gli altri, sia che essi fossero tra le sue conoscenze, sia che si trattasse di persone a lui sconosciute.

Il premio, un’opera dell’artista Luciana Formaggini, è stato consegnato alla moglie di Roberto, Marina Condrò, dal presidente del Comitato Pro Centro Storico Dario Canavese e dal presidente onorario Sergio Pallanca all’interno di una sala gremita.

Presenti numerose autorità civili, tra le quali l’onorevole ventimigliese Flavio Di Muro, militari, molti cittadini e numerose associazioni, tra le quali una rappresentanza della Croce Verde Intemelia che Balbo aveva sempre sostenuto.