Ventimiglia, la dottoressa Gilda De Villa all’inaugurazione della mostra di Andrea Guerzoni

Ventimiglia. La dottoressa Gilda De Villa, presidentessa di Controtempo Associazione di intervento culturale sarà oggi, sabato 8 settembre alle 17, al Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” (MAR) per l’inaugurazione della mostra Nel giardino. Dialogo con Clarence Bicknell di Andrea Guerzoni, a lei il compito di introdurre il poliedrico artista torinese.

L’iniziativa si inserisce nelle numerose manifestazioni promosse dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri in collaborazione con la Clarence Bicknell Association, Musei italiani e stranieri, Associazioni, Enti, Scuole, per ricordare la figura e l’opera di Clarence Bicknell in occasione del centenario della morte avvenuta a Casterino il 17 luglio 1918. Le manifestazioni godono anche del sostegno della Compagnia di San Paolo e hanno ottenuto il patrocinio delle città di Bordighera, Ventimiglia, Imperia e della provincia di Imperia.

La mostra sarà visitabile negli orari del museo fino al 30 settembre 2018.