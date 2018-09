Ventimiglia. Il traguardo del 70° anniversario di fondazione della Croce Verde Intemelia si sta avvicinando, la Pubblica Assistenza Ventimigliese nacque, infatti, nell’ormai lontano 1949 ad opera di alcuni uomini volenterosi ed altruisti; in ricordo di tali benefattori il Presidente Davide Pallanca, il Consiglio Direttivo, I Volontari e i Dipendenti invitano la cittadinanza, domenica 9 settembre alla cerimonia di inaugurazione di una targa commemorativa con i nomi dei Fondatori, targa che sarà apposta all’ingresso della sede in Piazza XX Settembre, alle 9.30.

Alla stessa ora saranno anche inaugurate ben due nuove autovetture, una per il trasporto speciale di sangue ed organi e un pullmino, particolarmente attrezzato per la mobilità disabili. Tutti i componenti della Croce Verde Intemelia invitano calorosamente gli eredi dei Fondatori, alcuni non è stato possibile contattarli personalmente, gli amici, i soci, i simpatizzanti e i cittadini tutti alla lieta ricorrenza per condividere insieme momenti di gioia e solidarietà.