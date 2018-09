Ventimiglia. Questa mattina la Croce Verde Intemelia ha inaugurato una targa commemorativa con i nomi dei Fondatori. E’ stata apposta all’ingresso della sede in Piazza XX Settembre. Sono inoltre state inaugurate ben due nuove autovetture, una per il trasporto speciale di sangue ed organi e un pullmino, particolarmente attrezzato per la mobilità disabili.

Una cerimonia molto importante per la Croce Verde Intemelia voluta dal presidente Davide Pallanca, dal consiglio direttivo, dai volontari e dai dipendenti per ricordare gli uomini volenterosi ed altruisti che ormai 70° anni fa, nell’ormai lontano 194, fondarono la Pubblica Assistenza Ventimigliese.