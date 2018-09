Ventimiglia, il consigliere Ventura “interpella” il sindaco: “Quali interventi per prevenire allagamenti?”

Ventimiglia. Con l’arrivo della stagione autunnale, torna il problema allagamenti. Per questo, il consigliere di minoranza Daniele Ventura ha presentato un’interpellanza, che verrà discussa in consiglio comunale il prossimo 28 settembre, con la quale chiede al sindaco Enrico Ioculano di informarlo sulle “iniziative che verranno intraprese nell’immediato al fine di eseguire tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione su tutto il territorio comunale in modo da prevenire possibili danni a cose e persone”.

“Premesso che il territorio del Comune di Ventimiglia, in occasione delle sempre più frequenti piogge torrenziali, è interessato da fenomeni di allagamento, con risultanze note alla comunità, le quali hanno provocato in passato anche situazioni di grave pregiudizio per la viabilità e per la sicurezza di persone e cosa”, scrive il consigliere, “Che detta circostanza è aggravata da una inadeguata regimentazione del percorso delle acque meteoriche, che in occasione delle piogge defluiscono sulle strade, trasportando detriti e che si riscontra la necessità di dar luogo ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati alla canalizzazione delle acque, alla pulizia dei canali esistenti, delle tombinature cittadine in genere, dando mandato a chi di competenza l’effettuazione di una idonea disotturazione di tutti i chiusini sulle strade pubbliche comunali, chiedo al sindaco che illustri le iniziative che verranno intraprese nell’immediato al fine di eseguire tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione su tutto il territorio comunale in modo da prevenire possibili danni a cose e persone”.

Il consigliere chiede anche ragguagli sulle risorse finanziarie con le quali si garantiranno le coperture degli interventi stessi.