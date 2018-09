Ventimiglia, il Circolo della Castagnola compie dieci anni

Ventimiglia. Sabato 15 settembre, alle 17.30, si terranno i festeggiamenti del decennale di fondazione del Circolo della Castagnola.

In sala polivalente del Chiostro di Sant’Agostino, in Piazza Bassi 1, a Ventimiglia a partire dalle 17,30 vi sarà il saluto del Sindaco e l’intervento del Presidente del Circolo. A seguire vi terrà l’assegnazione “Castagnola d’Argento 2018″ allo chef Emanuele Donalisio e la presentazione dei Commercianti in possesso del marchio De.Co. dei prodotti ventimigliesi.

Alle 18,30 vi sarà un momento musicale grazie all’esibizione di Fausto Ponziani al pianoforte e Adriano Meggetto al flauto. Infine alle 19 degustazione dei prodotti De.Co. della tradizione ventimigliese.