Ventimiglia, “giornata di cittadinanza attiva” sullo scavo del sepolcreto tardoantico di Albintimilium

Ventimiglia. Mercoledì 5 settembre, nell’approssimarsi della nuova campagna di scavo archeologico, l’Istituto Internazionale di Studi Liguri ha organizzato, in collaborazione con il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, il Comune di Ventimiglia e la Soprintendenza per l’Archeologia della Liguria, una “giornata di cittadinanza attiva” nel settore del sepolcreto tardoantico dell’area delle mura settentrionali della città romana di Albintimilium.

Dalle 10, fino alle 17, tutti coloro che fossero interessati, “armati” di guanti e attrezzi, possono unirsi all’équipe di scavo alle operazioni preliminari di pulizia. Un’occasione per conoscere uno dei siti più interessati della città romana dove le recenti indagini archeologiche condotte dall’IISL hanno individuato un lungo tratto delle mura urbiche, una porta di accesso alla città (la c.d. Porta Nord), un cardine (asse viario) ed un ampio sepolcreto databile all’età tardoantica, caratterizzato dalla presenza di tombe di diversa tipologia (in anfora, alla cappuccina, in muratura, in

fossa terragna, entro sarcofago).

Per dare la propria adesione telefonare allo 0184.263601 o presentarsi direttamente nell’area del cantiere in Via Porta di Provenza. A tutti i partecipanti verrà offerto un piccolo spuntino e l’ingresso ridotto al MAR di Ventimiglia.