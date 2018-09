Ventimiglia, finito il mandato del comitato di quartiere via Tenda-Gianchette: fondo cassa donato al Gaslini

Ventimiglia. Il comitato di quartiere via Tenda – Gianchette, capitanato dal presidente Mario Amarella, ha finito il proprio mandato lo scorso mese di luglio. “Con questo comunicato vogliamo ringraziare inizialmente chi ha contribuito a dare una mano al nostro Comitato, chi ha donato un contributo alla cassa del quartiere e tutti coloro che ci hanno sostenuto in momenti difficili e che ci hanno accompagnato per due lunghissimi anni”, dichiara il presidente uscente, che aggiunge: “Cogliamo l’occasione per comunicare ai residenti del quartiere e non, che hanno contributo a devolvere le proprie offerte nelle nostre casse, che il fondo cassa del comitato uscente pari a €700.00, è stato interamente devoluto in beneficenza all’Ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova”.

La donazione