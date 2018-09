Ventimiglia, Fidas e Croce Verde Intemelia organizzano un weekend dedicato alla donazione di sangue

Ventimiglia. Fidas e Croce Verde Intemelia Ventimiglia insieme sabato 29 e domenica 30 settembre a Ventimiglia per sensibilizzare sulla donazione di sangue. La Fidas in collaborazione con la Croce Verde Intemelia organizza un weekend dedicato alla donazione di sangue.

Domenica 30 dalle ore 8,30 alle ore 12 sarà possibile donare il sangue presso l’autoemoteca attrezzata che sarà posizionata in piazza XX Settembre davanti alla Sede della Croce Verde Intemelia. Tuttavia già nella giornata di Sabato 29 sarà possibile richiedere tutte le informazioni necessarie per diventare donatore di sangue al personale sanitario e ai volontari che saranno presenti presso un gazebo informativo nel centro cittadino (via della Repubblica angolo Via Roma). Diventa anche tu donatore di sangue! Ricorda che donare il sangue significa salvare una vita.

Ricordiamo che è possibile donare tutte le mattine dal Lunedì al Sabato presso i Centri Raccolta Sangue FIDAS di:

– Ventimiglia, Via Brigate Partigiane 2 D 0184235279

– Sanremo, Via Manzoni 39 0184 576385

– Imperia, Via Don Abbo il Santo 12 0183296395