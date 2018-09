Ventimiglia, donna trovata morta in casa in via Sottoconvento

Ventimiglia. Una donna di 77 anni è stata trovata morta nella propria abitazione al civico 44 di via Sottoconvento nel tardo pomeriggio. Sembra che l’anziana, che viveva da sola, sia morta per cause naturali. A lanciare l’allarme sono stati i vicini che, non avendo notizie della donna da qualche giorno, hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno aperto la porta dell’abitazione, il 118 e i carabinieri.

Da una prima perizia medico legale, risulta che la donna sarebbe morta per un probabile malore.