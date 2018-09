Ventimiglia, donna investita sulle strisce pedonali in via Roma

Ventimiglia. Una donna di circa 55 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Roma, all’angolo con via Repubblica. La donna, residente a Camporosso, è stata soccorsa da un equipaggio della Croce Rossa di Ventimiglia che l’ha trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Borea di Sanremo, dove i medici stanno valutando le sue condizioni.

Nell’impatto la donna potrebbe aver riportato lesioni a polmoni e fegato.

Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia locale di Ventimiglia.