Ventimiglia, davanti alla caserma chiama di continuo il 112: 24enne siriano dà in escandescenze, arrestato dai carabinieri

Ventimiglia. Un 24enne siriano, in Italia senza fissa dimora, è stato arrestato all’alba dai carabinieri di Ventimiglia Alta a seguito di un intervento richiesto dal personale sanitario e di sicurezza del punto di primo intervento dell’ospedale Saint Charles di Bordighera, dove il giovane era stato trasportato qualche ora prima su richiesta degli stessi militari.

Il 24enne, infatti, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcolici, continuava a subissare di telefonate il numero unico di emergenza 112. Non era bastato l’intervento dei carabinieri per farlo desistere.

Una volta dimesso dall’ospedale, il siriano si è nuovamente alterato e, in preda ad un violento stato di agitazione, ha causato la rottura della porta scorrevole di uscita dei mezzi di soccorso dalla camera calda, danneggiando anche alcune transenne a protezione del cantiere adiacente.

È stato dunque necessario un nuovo intervento dei militari che, con l’ausilio della guardia giurata in servizio e dopo una violenta colluttazione, sono riusciti a trasportare l’uomo in caserma a Ventimiglia per gli adempimenti del caso. Lo straniero è stato dunque dichiarato in arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; allo stesso sono stati contestati altresì i reati di lesioni personali e danneggiamento. A seguito della colluttazione sia un carabiniere che la guardia giurata hanno riportato alcuni giorni di prognosi.

Questa mattina stessa l’arrestato è stato condotto presso il tribunale di Imperia dove è stato convalidato l’arresto operato dai militari.