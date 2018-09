Ventimiglia, da Pasta Fresca Morena “Lo scontrino ti premia!”

Ventimiglia. Dopo il grande successo presentato al Palafiori durante la settimana del Moac, l’azienda Pasta Fresca Morena ha deciso di promuovere il prodotto al grande pubblico e per farlo ha ideato una campagna pubblicitaria che premia chi acquista uno dei qualsiasi prodotti del noto pastificio.

Fino al 15 ottobre, ma sicuramente verrà esteso anche oltre, tutti i clienti potranno provare ad un prezzo interessante il raviolo con la cipolla egiziana ligure, un ortaggio ripreso dopo anni e coltivato nel nostro territorio.

Ramon Bruno e tutto lo staff vi aspetta per farvi gustare questa prelibatezza e consigliarvi al meglio il migliore accostamento per soddisfare il palato! Sulla pagina Facebook è attiva una promozione e una chat per richiedere informazioni.