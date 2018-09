Ventimiglia. I vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia sono intervenuti stamani in via Cavour, al civico 47, per mettere in sicurezza un cornicione pericolante che stava crollando sul marciapiede sottostante.

Chiamati da un passante, sfiorato da pezzi di intonaco, i pompieri sono giunti sul posto in pochi minuti e, con l’ausilio di una scala, hanno rimosso il cornicione.

di 7 Galleria fotografica Cornicione pericolante Ventimiglia