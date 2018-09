Ventimiglia, controllo del territorio e contrasto dei reati: carabinieri denunciano cinque persone

Ventimiglia. I carabinieri questa mattina hanno denunicato in stato di libertà cinque persone nell’ambito di servizi ad alto impatto disposti dal Comando Provinciale di Imperia finalizzati ad un più capillare controllo del territorio e al contrasto dei reati contro il patrimonio.

I servizi posti in essere dai militari, sia in uniforme che in abiti borghesi, hanno così consentito di recuperare una bicicletta rubata solo poche ore prima, nel corso della notte, rinvenuta a seguito di un controllo eseguito in pieno centro cittadino in possesso di tre soggetti pakistani di 28, 43 e 27 anni, tutti ospiti del centro di accoglienza Parco Roja. La bicicletta è stata così immediatamente restituita al legittimo proprietario, un operaio ventimigliese residente a Roverino.

Sempre questa mattina, nel corso dei numerosi controlli effettuati, i carabinieri della Stazione di Ventimiglia Principale e dell’Aliquota Radiomobile hanno anche deferito all’Autorità Giudiziaria rispettivamente un 44enne romeno e un 42enne pugliese, entrambi senza fissa dimora, che a seguito delle procedure di identificazione sono risultati inottemperanti al foglio di via obbligatorio emesso nei loro rispettivi confronti nell’aprile 2017 e nel giugno 2018, valevoli per anni 3.

Le operazioni sono il risultato di un’intensa attività svolta dai carabinieri di Ventimiglia, implementati per tutto il periodo estivo per garantire prevenzione e repressioni dei reati in genere con particolare attenzione a quelli di tipo predatorio.