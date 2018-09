Ventimiglia, Comune stanzia 49mila euro per inserire 4 minori e una mamma in strutture di accoglienza

Ventimiglia. Il Comune di Ventimiglia ha stanziato 49mila euro da destinare all’accoglienza di quattro minori stranieri, di cui due fratellini accompagnati dalla loro mamma, che sono stati inseriti in tre diverse strutture al loro arrivo nel mese di agosto. La cifra copre il periodo di permanenza nelle strutture fino al 31 dicembre 2018.

Nello specifico:

– Due minori e un adulto sono stati inseriti presso la Comunità Educativa “Il Focolare” gestito dalla Cooperativa Sociale Educare per Amore di Ceriana per un costo di € 25.500,00;

– Un minore è stato ospitato dalla Comunità Educativa “Gilardi Poggio 1” gestita da Fondazione Somaschi Onlus – Vallecrosia per € 14.000,00

– Un minore è stato inserito presso istituto “Opera Nazionale per il Mezzogiorno – Istituto Padre Semeria” a Coldirodi di Sanremo per € 9.500,00

“La suddetta spesa potrà subire in futuro variazioni in seguito a nuovi probabili inserimenti di minori, anche in urgenza, che verranno segnalati al Comune nel corso del periodo previsto dalla presente determinazione”, si legge nel documento con il quale è stato autorizzato lo stanziamento dei fondi.