Ventimiglia, cambio al vertice del Sestiere Cuventu

Ventimiglia. Si sono svolte giovedì 29 agosto le elezioni per nominare il nuovo capitano del Sestiere Cuventu; all’unanimità dei presenti è stato eletto Capitano Andrea Silipo, già segretario e sbandieratore dello stesso Sestiere e anche sbandieratore della rappresentativa comunale degli Sbandieranti dei Sestieri di Ventimiglia.

Andrea è figlio d’arte, il padre Francesco è stato per lungo tempo Capitano del Sesteiere Auriveu e Rettore dell’Ente Agosto Medievale, nonchè Vicepresidente della L.I.S., Lega Italiana Sbandieratori. “Spero di aver imparato bene da mio padre e riuscire a fare un terzo di quello che ha fatto lui, sarebbe già tanto. Ringrazio tutti i componenti del Sestiere per la fiducia concessa e spero di non deluderli; lo faccio per i miei ragazzi e ragazze che tanto si sono impegnati in questi anni”.

A seguito dell’elezione il nuovo consiglio direttivo è così composto:

Andrea Silipo Capitano di Sestiere

Federica Luci Vicepresidente

Stefania Pollari Segretaria/Tesoriere

Erldo Buttafoco Responsabile Sbandieratori

Stefania Pollari Responsabile Musici Supplente

Emilia Spinella Responsabile Ambientazione Storica

Stefano Bianchi Responsabile Gozzo

Marco Barbonaglia Responsabile Giochi Storici

Dario Canavese Consigliere e Presidente Onorario

Marco Pagni Consigliere

Francesco Silipo Consigliere

Costantino Birri Consigliere

Andrea Gatti Consigliere

Alessandra Iacona Consigliere