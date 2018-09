Ventimiglia Calcio, gli Allievi 2003 perdono a Genova contro il Levante C

Ventimiglia. La squadra granata degli gli Allievi 2003, unica impegnata nel fine settimana, ha perso a Genova una partita con il Levante C che sembrava vinta sino a pochi minuti dalla fine. Il Ventimiglia, andato in vantaggio con Xxhamo, ha infatti disputato un ottimo tempo, senza mai buttare via la palla e con ottime geometrie di gioco. Il match poteva svoltare definitivamente quanto i granata hanno ottenuto un rigore, che però non sono riusciti a concretizzare.

A questo punto il Levante C ha preso il sopravvento riuscendo prima a pareggiare e poi a vincere con la rete del 2-1 realizzata nei minuti di recupero. In ogni caso il turno di qualificazione non è compromesso. Prossimo appuntamento al Morel con la Rivarolese.