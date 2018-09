Ventimiglia, Barbagallo (Pd) presenta un’interpellanza sulla Zona Franca Urbana

Ventimiglia. Durante il consiglio regionale di questa mattina si è parlato anche della Zona Franca Urbana del Comune di Ventimiglia.

Giovanni Barbagallo (Pd) ha infatti presentato un’interpellanza in cui ha chiesto alla giunta le motivazioni per le quali non ha provveduto ad implementare le risorse destinate al finanziamento della Zona franca urbana del Comune di Ventimiglia.