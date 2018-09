Ventimiglia, anno sociale del Lions Club inaugurato con un’assemblea

Ventimiglia. Giovedì scorso i Lions di Ventimiglia hanno partecipato all’assemblea d’apertura del sodalizio, presieduto per quest’anno sociale da Gianni Rebaudo.

Dopo l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, i soci hanno approvato all’unanimità il programma dell’anno sociale, tracciato a grandi linee, ma già ben definito soprattutto per due date. La prima sarà il 24 novembre, giornata che verrà dedicata a celebrare i 55 anni di vita del sodalizio con una serie di eventi che vedranno i Lion impegnati in varie attività, fra le quali ci saranno i classici screening sanitari, ma anche la presentazione alla cittadinanza delle attività di servizio sinora svolte a favore del territorio.

Il Club sarà poi particolarmente impegnato alla fine del mese di maggio dell’anno prossimo, quando sarà chiamato ad organizzare il congresso di chiusura distrettuale dell’anno lionistico 2018-19. Un evento che sarà coordinato dal Lion Fiorenzo Massa e richiamerà a Ventimiglia alcune centinaia di persone e, quindi, potrà sicuramente contribuire allo sviluppo turistico della città.

Per portare a termine il programma di servizio, il presidente Rebaudo sarà coadiuvato non solo dal segretario Alessandro Ciricosta, dal cerimoniere Fedele Andrea Palmero e dal tesoriere Marco Prestileo, ma anche da tutti i soci del sodalizio che si sono dichiarati pronti ad accogliere le nuove sfide proposte per quest’anno sociale.