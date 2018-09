Ventimiglia. Successo per le Giornate Europee del Patrimonio 2018 al Museo Archeologico “Girolamo Rossi” dove domenica 22 settembre, in stretta collaborazione col Polo Museale della Liguria, si è svolta per l’occasione una visita tematica sulle figure di Dioniso/Bacco, dei della condivisione, del banchetto e del vino.

Il percorso guidato ha messo in risalto alcuni reperti del Museo legati all’iconografia e al mito dionisiaco, dalle coppe in ceramica alle decorazioni in terracotta raffiguranti cortei bacchici, dalle sculture di Dioniso e dei suoi satiri, ai rilievi legati alla festa della vendemmia, dalle anfore vinarie sino alla famosa coppa in vetro con ictiocentauro del III sec. d. C.

Al centro dell’itinerario è stata allestita la ricostruzione di una mensa di età romana con la tipica suppellettile presente nelle domus e nelle cucine di Albintimilium, di cui il Museo espone e conserva una straordinaria selezione di materiali integri, accompagnata da alcuni cibi tipici del periodo e dalla degustazione del moretum, tipica ricetta romana a base di formaggio e spezie, accompagnato da pane di farro preparati per l’occasione dal vulcanico Erino Viola.

L’itinerario tematico proseguiva nell’area archeologica di Albintimilium a Nervia, dove, a cura del Polo Museale della Liguria, sono stati esposti reperti legati al vino e ai culti bacchici comprese le maschere teatrali e dove il percorso si è arricchito con la visita guidata del teatro e di una domus patrizia della città romana, la c.d. “domus del Cavalcavia” con le sue tabernae affacciate sull’antico decumano.