Ventimiglia. Partita con un po’ di titubanza visti i nuvoloni della mattina la Ricostruzione della “Festa della Vendemmia” organizzata dall’Università di Genova e i Giardini Hanbury di Ventimiglia si è trasformata grazie al sole che ne a presto illuminato la splendida location in una piacevolissima giornata con la rievocazione della festa che ogni anno al ritorno di Sir Thomas dall’Inghilterra, si organizzava con musica e balli per ringraziare il personale per le attività e la produzione della stagione. Sir Thomas aveva una particolare predilezione per le sagre paesane ed era molto attaccato a tutto il territorio circostante.

In occasione di questa rievocazione sono stati presentati molte delle eccellenze della terra prodotte nel Ponente Ligure ed in particolare Presidi Slow Food quali aglio di Vessalico, carciofo di Perinaldo, acqua di Fiori d’arancio amaro di Vallebona ed altri prodotti locali quali zafferano di Triora, limoni-caviale, miele ed erbe aromatiche, oli essenziali e idrolati di lavanda, vino, olio e olive, confetture, ecc.

di 8 Galleria fotografica "Festa della Vendemmia"









Il pubblico ha potuto visitare la mostra fotografica “Pane, olio e sale” di Sandro Libra nelle sale del piano terra di Palazzo Hanbury, accedere alle terrazze del secondo piano e partecipato alla degustazione di vini del territorio organizzata dall’ONAV con l’esaudienti spiegazioni dell’enologo Sandro Boldrini. Particolarmente apprezzati i “giochi di strada di una volta” con un inaspettato successo del “KUBE” antico gioco da piazza Vichingo che ha acceso numerose sfide, il tutto magistralmente curato dall’associazione Culturale Fuoriasse di Bordighera.

La giornata allietata dalla presenza dei personaggi in costume d’epoca del gruppo A-Storia di Savona si e conclusa con il concerto del Gruppo musicale “Gli sBandati” di Borghetto san Nicolò. Presenti tra gli altri, il vice sindaco di Ventimiglia Sciandra Silvia e il presidente dei Giardini Hambury Luigi Minuto.