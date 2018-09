Ventimiglia, 308 passeur arrestati tra Francia e Italia in nove mesi: i dettagli

Ventimiglia. Sono 172 i passeur arrestati in Francia e 136 quelli arrestati in Italia dalla police nationale francese e dagli agenti della polizia di Frontiera nei primi nove mesi dell’anno. Un totale di 308 criminali senza scrupoli, pronti a stipare migranti in auto e furgoni, lucrando sulla disperazione di tanti.

“Dall’inizio del 2018 sono 172 i passeur che abbiamo arrestato, quattro le organizzazioni criminali sgominate, perché dedite al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”. A riferirlo, stamani, è Delphine Lallemand, commissaire divisionnaire, coordinatrice servizi P.A.F. immigrazione irregolare, “L’ultimo passeur lo abbiamo arrestato la settimana scorsa. Aveva undici migranti nascosti in una vettura Alfa Romeo 147. E’ stato condannato a due anni di reclusione”.

Da parte italiana, il dirigente della polizia di frontiera di Ventimiglia, Martino Santacroce, ha annunciato che sono 136 i passeur catturati. Fondamentale, come sottolineato dai due ufficiali, la collaborazione tra la polizia italiana e quella francese.

I dati sugli arresti sono stati resi noti nel corso della conferenza stampa per illustrare l’operazione “Bengala” con la quale la polizia ha sgominato una organizzazione criminale di passeur bengalesi.