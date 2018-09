Venerdì 14 settembre “Una Notte per Genova”, serata benefica a un mese dal crollo del ponte Morandi

Genova. Si chiama “Una Notte per Genova” ed è il Charity Party organizzato da Friends Eventi e Monu Cafè in collaborazione con Stelle nello Sport. L’appuntamento è per venerdì 14, a partire dalle 19 presso il Monu Cafè di Quarto (piazzale Crispi 2). Ad un mese dal tragico crollo di Ponte Morandi, si ritroveranno sulla bellissima terrazza genovese di Quarto tanti genovesi che vogliono partecipare alla raccolta benefica promossa da Stelle nello Sport e dedicata alle realtà colpite dal crollo, in collaborazione con Comune di Genova e Regione Liguria.

Parteciperanno alla serata leggende rossoblucerchiate come Marco Lanna e Claudio Onofri e campioni straordinari quali Silvia Salis, stella dell’atletica e oggi consigliere nazionale del Coni, Matteo Aicardi, centroboa del Settebello e della Pro Recco Pallanuoto, Francesco Bocciardo, oro olimpico nel nuoto alle Paralimpiadi di Rio e fresco campione europeo a Dublino, Gabriele Bino, nazionale di scherma in Coppa del Mondo, Claudia Tarzia, azzurra del Nuoto. Testimonial speciali, anche se lontano da Genova per impegni sportivi, due campioni genovesi del calibro di Tommaso Castello (nazionale di rugby) e Edoardo Stochino (campione del mondo di nuoto di fondo).

La colonna sonora sarà curata da Marco Trentini DJ, Mingus DJ, Pier DJ e gli Special Guest: Robbi Rocca, Alex Varini e Carlo Alberto Alessi. Al microfono Gianluca Manca. Tutto il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza. Non solo le consumazioni ma anche tutte le donazioni che verranno raccolte con le magliette “Genova nel Cuore” realizzate grazie al sostegno davvero speciale di Spediporto. Non solo. Tra tutti coloro che faranno una donazione saranno estratti anche alcuni premi eccezionali. Le maglie di Criscito e Quagliarella, quelle di Entella e Savona, l’asciugamano di Coppa Davis usato e autografato da Fabio Fognini, la sacca sportiva “Stelle nello Sport”, un bonus di 100 euro da spendere presso GeRent Travel, due gift card di CoverStore, e ancora 6 buoni e un set per i capelli offerti da Nino Manzillo.

Musica e Sport per una serata bellissima, una occasione di speranza e di solidarietà. Una “Notte per Genova” per lanciare un messaggio forte più che mai: “Genova è viva!”.