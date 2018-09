Vele d’Epoca a Imperia, aperture straordinarie dei musei cittadini e tour in trenino per i turisti

Imperia. Ha preso il via la 20esima edizione delle Vele d’Epoca di Imperia. Nel corso della manifestazione è stata prevista dall’amministrazione comunale l’apertura straordinaria delle sedi museali cittadine, Museo Navale e MACI, con una bigliettazione promozionale unica per le due sedi di 10 euro per il biglietto intero e di 6 euro per il biglietto ridotto.

Gli orari di apertura ampliati e contemporanei delle due sedi per il periodo delle Vele saranno i seguenti: giovedì 6, venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 settembre orario continuato dalle 10.30 alle 22.30.

Al fine di favorire la scoperta delle bellezze di Imperia da parte dei visitatori che giungono in città per la manifestazione velica, sono stati predisposti anche giri turistici gratuiti a bordo di un trenino. Circa trenta i posti disponibili per ogni tour. La partenza è prevista davanti al Museo Navale. Il servizio sarà attivo giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 in due fasce orarie alle 10 e alle 16.