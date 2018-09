Vela, terza posizione per lo Yacht Club Imperia ai Campionati Italiani Giovanili in doppio a Loano

Imperia. Podio per lo YC Imperia ai Campionati Italiani Giovanili in doppio 2018 che sono andati in scena a Loano. Paolo Bozzano e Michele Casano si sono infatti piazzati al terzo posto nella classe 420- Under 17.

Una lunga attesa a terra, poi l’uscita in acqua che si è tradotta in un’ulteriore attesa, fino a che il Comitato ha deciso di far rientrare tutti gli equipaggi a terra e anticipare le operazioni di disarmo delle imbarcazioni. Questo il sintetico riassunto dell’ultima giornata dei Campionati Italiani giovanili in doppio di Loano con la decisione del Comitato che è stata dettata dal vento troppo leggero. Così, alla premiazione anticipata alle 17, sono saliti sul podio allestito sulla spiaggia del Marina di Loano i primi tre equipaggi della classifica per ogni classe.

“E’ sempre difficile organizzare una manifestazione con 300 equipaggi e oltre 600 atleti – dichiara a chiusura della premiazione Alessandro Mei, vice presidente FIV - Loano ha risposto bene, la location si prestava ad ospitare un evento di questo genere, abbiamo avuto un grande supporto dalla Marina di Loano e dai circoli organizzatori coordinati dal Circolo Nautico Loano, il meteo non ci ha aiutato come potevamo pensare, ma abbiamo comunque svolto delle prove regolari che ci hanno permesso di avere dei risultati validi, il risultato finale premia veramente i migliori del 2018. Ci auguriamo di trovare altrettanta partecipazione ed un’organizzazione formidabile anche alla prossima edizione a Bari, che siamo convinti sarà un’altra edizione di successo”.