Vallecrosia. Venerdì scorso, agenti della polizia locale, a seguito di un controllo del territorio, hanno proceduto, in una stradina adiacente al lungomare cittadino ad un sequestro penale di merce contraffatta e ad un sequestro di merce non contraffatta, per un totale di 15 pezzi. La merce era detenuta da un cittadino extracomunitario che, alla vista degli agenti, si è dato alla fuga abbandonando il tutto sul sedime stradale.

Con ogni probabilità, vista l’ora, tarda mattinata, l’uomo era intenzionato a raggiungere la vicina città di Ventimiglia nella quale era in corso di svolgimento il mercato settimanale.