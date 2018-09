Vallecrosia, lunedì pulizia e taglio di canne e arbusti nel Verbone

Vallecrosia. Lunedì 1 ottobre inizieranno le operazioni di pulizia e sfalcio di canne e arbusti presenti nel letto del torrente Verbone. Lo annuncia il sindaco Armando Biasi. Sarà la ditta Fognini di Camporosso ad occuparsi del lavoro che avrà una durata complessiva di circa dieci giorni per un importo complessivo che sfiora i 20mila euro.

“Una volta arrivavano importanti fondi dalla Regione che permettevano di attuare importanti opere di ripascimento”, spiega Biasi, “Oggi non è più così. Ci siamo attivati, in ogni caso, affinché le operazioni di pulizia avvenissero prima dalla stagione invernale, quando con piogge e temporali il livello del fiume potrebbe alzarsi e diventare pericoloso”.

“Si tratta di intervento di natura ordinaria”, precisa il sindaco, “L’auspicio è quello che si possano eseguire al più presto opere più importati sul Verbone, in modo che possa essere scrittala parola fine riguardo a rischi e pericoli legati a calamità naturali”.