Vallecrosia, l’opposizione consegna una targa per i 100 anni del Giappun

Vallecrosia. “Purtroppo il 3 settembre a causa di assenza per ferie precedentemente programmate di alcuni consiglieri , non abbiamo potuto partecipare alla festa in occasione del centenario organizzata dai titolari del ristorante Giappun. Non abbiamo pertanto esitato, al rientro dei consiglieri assenti, di incontrare i titolari dell’attività commerciale offrendo una targa ricordo come riconoscenza per un’attività di Vallecrosia”. Lo hanno dichiarato i consiglieri comunali Cristian Quesada, Fabio Perri, Albana Scarinci, e l’ ex consigliere Veronica Russo che hanno consegnato una targa ricordo allo storico titolare Roberto Lamberti.

“I 100 anni di attività del ristorante il Giappun sono un grande traguardo”, hanno aggiunto, “La crisi che ha investito il commercio negli ultimi 10 anni rende rari risultati come questi, che devono dare lo stimolo e lo spunto alla realtà commerciale che, con sacrificio e volontà, uniti a passione e professionalità per dimostrare che ce la si può fare. Crediamo che il commercio ed il turismo sia uno dei tratti caratteristici della nostra città e che su tale dobbiamo investire. Vallecrosia come è noto, vanta una proposta di ristorazione e di commercio di qualità, e questi risultati portano visibilità ed attenzione verso la nostra città che non può permettersi di continuare a decadere , ma bensì distinguersi rispetto a tante altre città limitrofe perchè ne ha tutte le carte in regola. Complimenti vivissimi ancora a parte di noi consiglieri ed ex, al Ristorante Giappun per i suoi 100 anni di attività, e che non ci si fermi, ma che si raggiungano traguardi ancora ben più lontani”.