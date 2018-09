Vallecrosia, il 29 settembre conferenza sul tema “Il bullismo genitoriale nella società di oggi”

Vallecrosia. L’Ancri con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Vallecrosia ed il coordinamento dell’assessorato ai servizi sociali della Dr.ssa Marilena Piardi, organizza per sabato 29 settembre, una tavola rotonda avente per tema: Il “bullismo genitoriale” nella società di oggi.

Si terrà presso la Sala Polivalente “G. Natta” sita in via Cristoforo Colombo, con inizio alle 17. Interverranno:

Dott. Paolo Luppi, Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Imperia; Ten. Colonnello Dott. Andrea Mommo, Comandante Provinciale Carabinieri; Dr.ssa Daniela Bono, pedagogista responsabile Ufficio Minori e P.I. del Comune di Vallecrosia. Coordinatrice la Dr.ssa Anna Freducci, filosofa ed esperta in problematiche legate all’adolescenza; Moderatore il Dott. Roberto Capaccio, responsabile del settore Socio-Culturale del Comune di Vallecrosia.

Il tema specifico, come si noterà, riveste un carattere di scottante attualità essendo stato fatto oggetto anche di particolare intervento del Presidente della Repubblica, all’occasione dell’apertura dell’anno scolastico presso le scuole di Portoferraio all’Isola d’Elba, in data 17 settembre u.s.

L’evento è aperto al pubblico. Agli intervenuti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Vengono invitate autorità istituzionali a livello provinciale.