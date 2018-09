Vallecrosia. E’ morto don Jose De Grandis, parroco di Maria Ausiliatrice. La notizia della scomparsa del sacerdote si è presto diffusa a Vallecrosia e in molti hanno lasciato messaggi di cordoglio.

“Ciao Josè, tutte le parole sono superflue per dirti Grazie”, ha scritto l’alpino Giuseppe Turone, “Grazie per tutto ciò che mi hai lasciato in questo cammino della vita e di amicizia che è durato 50 anni e più. Molto mi hai insegnato e tanto mi hai lasciato; un ricordo indelebile mi hai lasciato il 19 dicembre 2013 giorno che hai celebrato il mio matrimonio religioso. Ora te ne sei andato hai raggiunto Riccardo portagli i saluti di tutti noi, te ne sei andato in silenzio così come sei arrivato. Ciao Josè”.