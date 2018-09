Vallecrosia, aperte le iscrizioni al Centro Don Lorenzo Milani per il sostegno scolastico-doposcuola

Vallecrosia. Aprono le iscrizioni al Centro Don Lorenzo Milani per il sostegno scolastico-doposcuola, sito in via Col. Aprosio 433.

Il doposcuola si pone l’obiettivo di supportare i ragazzi in un percorso verso l’autonomia nello studio e nell’acquisizione di competenze, strategie e consapevolezza. Durante ogni sessione di lavoro i ragazzi sono chiamati a portare i compiti da svolgere, sapendo che “non è importante finire i compiti”, ma trovare metodi e strategie per poter “affrontare i compiti in autonomia”, cercando anche di capire e sperimentare con quali strumenti compensativi si possano fare i compiti nel modo più efficace.

E’ importante che i ragazzi possano in piccoli gruppi condividere uno spazio in comune pur lavorando ciascuno sui propri compiti., perché dallo stare insieme nascono un confronto e uno scambio reciproco di esperienze, di soluzioni e di fatiche. Al doposcuola si cerca di favorire un percorso verso la consapevolezza da parte di ciascun ragazzo di quali siano le sue caratteristiche, i suoi punti di forza, gli strumenti e le strategie di cui ha bisogno.

L’ambiente nel quale i ragazzi svolgono non è troppo affollato o caotico. Nelle aule del doposcuola lavorano circa 12 ragazzi contemporaneamente, compatibilmente con lo spazio a disposizione. Pertanto si procede ad una prenotazione dei gruppi di settimana in settimana in modo tale che non si superi la presenza massima di 30 ragazzi contemporaneamente.

Vi sono diverse proposte di pacchetti per lo studio:

– Pacchetto potenziamento: rivolto a ragazzi che hanno bisogno di un sostegno con uno studio guidato con attenzione alla costruzione di un metodo di studio e volto all’autonomia. Prevede un educatore per quattro ragazzi e sarà due volte a settimana per due ore. 80 euro al mese (5 euro all’ora).

– Pacchetto potenziamento e recupero: rivolto a ragazzi che hanno bisogno di un particolare aiuto in alcune materie e devono imparare a studiare. Prevede un educatore per quattro ragazzi e uno per un ragazzo due volte alla settimana per due ore più una volta a settimana per un’ora. 120 euro al mese.

– Pacchetto recupero: rivolto a ragazzi che hanno bisogno di recuperare specifiche materie e argomenti. Prevede un insegnante per un ragazzo. 15 o 20 euro l’ora (sono possibili abbonamenti per 8 o 12 ore). L’orario è da concordare con la segreteria.

– Pacchetto al tuo fianco: per ragazzi che hanno avuto difficoltà nel proprio percorso scolastico e scelgono di uscire dal mondo della scuola, mantenendo però la voglia di apprendere. Percorso studiato in base alla scuola e alle difficoltà che vengono riscontrate. Le lezioni saranno tutte le mattine per almeno tre ore. A partire da 400 euro mensili.

Per maggiori informazioni contattare l’oratorio Don Bosco Vallecrosia allo 0184 254046 o scrivere a segreteria.grazie@gmail.com.