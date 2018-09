Vallebona. Oliver è un bull-terrier maschio di 2 anni, socievole con le persone e molto giocherellone, non tira al guinzaglio ed è equilibrato. Per lui si cerca una famiglia che non abbia gatti. Viene ceduto per gravi motivi di salute del proprietario.

Per chi volesse adottarlo un’addestratrice professionista si rende disponibile a seguire, gratuitamente, l’inserimento in famiglia gratuitamente.

Per info: 3287977629