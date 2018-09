Unicef festeggia nelle piazze dell’Imperiese la festa dei nonni

Imperia. Unicef Italia anche quest’anno celebra la Festa dei nonni (2 ottobre): in oltre 400 piazze in Italia tante iniziative e attività per nonni e bambini.

I prossimi 29 e 30 settembre, l’Unicef Italia, grazie alla mobilitazione di oltre 1.500 volontari dei Comitati locali, torna in oltre 400 piazze in Italia per celebrare la festa dei nonni (2 ottobre) con tante iniziative e attività e per sostenere la campagna “Ogni bambino è Vita”: ogni anno nel mondo 2,6 milioni di neonati non sopravvivono al primo mese di vita, in media sono 7.000 ogni giorno; 1 milione di bambini muore nello stesso giorno in cui viene alla luce.

La celebrazione Unicef della festa dei nonni e bambini continua anche il 2 ottobre con attività ed eventi promossi da scuole, aziende ed altri enti (chiusi durante il weekend).Il tema della mobilitazione sarà quello della memoria e delle tradizioni: nelle diverse piazze saranno ricordati i giochi di una volta, i mestieri dimenticati, anche con i racconti dei nonni, con musiche, balli e altre attività che riguardano le tradizioni popolari del nostro paese.

A fronte di un piccolo contributo, sarà possibile scegliere tra alcuni dei giochi tradizionali in legno: l’intramontabile Yo-Yo, la trottola, il domino classico e domino per i più piccoli e sostenere così la raccolta fondi “Ogni bambino è vita”. “I nonni sono le spalle su cui ogni bambino o nipote dovrebbe poter contare; ci ricordano le sfide, i momenti felici e quelli difficili che fanno la storia di una famiglia.

“I nonni sono la nostra memoria e come Unicef vogliamo celebrarli in una festa insieme ai bambini”, ha dichiarato Francesco Samengo, presidente dell’Unicef Italia. “Ma ci sono anche bambini che in tanti paesi nel mondo addirittura muoiono nello stesso giorno in cui nascono ed è a loro che il nostro pensiero e la nostra azione è rivolto. Con questa raccolta fondi verranno finanziati progetti prenatali e postnatali in 10 paesi – Bangladesh, Etiopia, Guinea Bissau, India, Indonesia, Malawi, Mali, Nigeria, Pakistan e Tanzania – dove la mortalità per cause neonatali è tra le più alte al mondo”.

Nella nostra provincia troverai i vecchi giochi nelle piazze di:

Bordighera -Piazza della Chiesa di Terrasanta

Santo Stefano al Mare -Piazza della Chiesa (domenica mattina)

Imperia piazza Chiesa San Giovanni a Oneglia -sabato 29 – dalle 9,30-17,30

Scuola Primaria di Via Veneto di Ventimiglia durante il mese di ottobre

Arma di Taggia -6 e 7 ottobre presso il Centro Commerciale “La Riviera Shoville “. Rallegreranno l’evento le 500 storiche del Fiat500clubItalia , l’evento sarà coordinato da Biagio Farace ; si potrà anche partecipare ad un torneo di pingpong for Unicef con Raffaele Regina.