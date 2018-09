Sanremo. C’era una folla commossa, composta soprattutto da ragazzi, fuori e dentro la parrocchia di San Bartolomeo, per dare l’ultimo saluto al marco Galasso: il 18enne morto la notte dello scorso 4 settembre, verso le 3,30, in un incidente in scooter davanti al civico 604 di corso Inglesi.

Classe 1999, Marco era nato e viveva a Sanremo, dove aveva frequentato la scuola media Dante Alighieri, per poi studiare all’istituto Alberghiero D.Aicardi – E.Ruffini della vicina Arma di Taggia. Marco, che lavorava come cameriere in un bar del centro, aveva giocato a calcio nelle file della Virtus Sanremo.

Stando a quanto ricostruito fino ad ora, sembra che il giovane abbia perso il controllo dello scooter su cui viaggiava, un Honda Sh, finendo contro alcuni paletti del marciapiede, morendo sul colpo.

Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti. Da quanto è risultato dall’alcol test, il ragazzo era completamente sobrio e non aveva assunto sostanze di alcun tipo.

Oltre alla famiglia, il giovane lascia la fidanzata Eleonora, con la quale aveva trascorso le sue ultime ore prima del tragico incidente.