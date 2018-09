Una delegazione di Diano Marina al compleanno di Umberto Bossi

Diano Marina. Una delegazione di Diano Marina, composta dal sindaco Giacomo Chiappori, dall’assessore Luigi Basso al Bilancio e dal presidente del consiglio comunale, Ennio Pelazza, lo scorso 21 settembre si è recata a Lissone, vicino a Monza, per festeggiare il compleanno dello storico leader della Lega Nord Umberto Bossi. Il senatùr ha festeggiato 77 anni.

La festa di compleanno si è svolta al ristorante “Amici Miei” alla presenza di volti noti della Lega tra i quali molti ex parlamentari o in carica, come Marco Desiderati, Sebastiano Fogliati, Massimo Polledri ed Enrico Speroni. Nel corso della serata sono stati toccati diversi argomenti di attualità politica e Bossi ha voluto rimproverare chi tende un po’ a scappare da quello che è lo statuto della Lega.

E’ anche stato commentato un dato dell’Istituto Leoni sul residuo fiscale della Liguria: 610milioni di euro, che rappresenta la differenza tra le tasse che vangono mandate a Roma e i servizi erogati dallo Stato. Una media di 400 euro a persona. Si è stimato che di questi 2,4 milioni sono quelli che riguardano Diano Marina che potrebbero essere destinati a finanziare la pista ciclabile.