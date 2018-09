Un equipaggio dello Yacht Club Aregai ai Campionati Nazionali Giovanili in doppia di Loano

Santo Stefano al Mare. Un equipaggio dello Yacht Club Aregai ha partecipato ai Campionati Nazionali Giovanili in doppia, che hanno preso il via a Loano tra giovedì 6 e domenica 9 settembre.

Il duo Lanteri-Zribtoy, dopo una lunga attesa a terra, poi l’uscita in acqua che si è tradotta in un’ulteriore attesa, fino a che il Comitato ha deciso di far rientrare tutti gli equipaggi a terra e anticipare le operazioni di disarmo delle imbarcazioni, alla fine si è piazzato 49° nella Classe Rs Feva.