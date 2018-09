Ultras Imperia: “Domenica non c’è stata nessuna rissa allo stadio”

Imperia. L’Ultras Imperia interviene con una nota stampa per smentire le voci che avrebbero visto una rissa scoppiare domenica allo stadio.

“Per chi scrive e non è presente: la contestazione della Curva Nord è solo ed esclusivamente nei confronti degli attuali proprietari dell’Asd Imperia 1923 (in modo particolare nei referenti: Fabrizio Gramondo e Daniele Ciccione) - sottolineano – Domenica non c’è stata nessuna rissa o simili allo stadio”.

“Per quanto riguarda Gramondo – continuano – noi pensiamo alla nostra educazione, lui sarebbe meglio pensasse alla sua professione di medico, che di sicuro è più importante ed impegnativa che giocare a fare il Presidente”.