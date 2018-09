Santo Stefano al Mare. Gran finale per quanto riguarda il ciclismo giovanile imperiese. A Santo Stefano al Mare si è svolta l’ultima di sette prove per quanto riguarda la categoria giovanissimi che, sotto la buona organizzazione della Ciclistica Armataggia, ha visto al via un ottantina di atleti che hanno dato vita a bellissime gare nelle sei categorie di età.

Nella classifica finale per società è stata la Ciclistica Armataggia a primeggiare sia nella gara odierna sia per la classifica finale, mentre nell’individuale nella gara odierna hanno primeggiato con stupendi gesti atletici Edoardo Orengo e Joann Rolando mentre ottimi secondi posti sono stati conseguiti da Edoardo Parisi, Di Noia Matteo e Amelie Rolando anche essi autori di ottime prestazioni. Iinfine si sono guadagnati la maglia di campioni della provincia di Imperia per la Ciclistica Armataggia, Amelie Rolando, Joann Rolando e Edoardo Orengo.