Ultima serata con la musica live a Diano Marina

Diano Marina. Archiviato un altro week end in cui a Diano Marina, nonostante la concomitanza con grandi eventi

nelle località vicine, si sono registrate anche alla sera tantissime presenze, con l’avvicinarsi del nuovo anno scolastico e dell’autunno, il calendario delle manifestazioni estive, mai così ricco in passato, si avvia alla conclusione.

Nella serata di oggi, martedì 11, si chiude anche la rassegna Diano in musica, appuntamento con la musica live per le vie del centro. Dalle ore 21.30, protagoniste della decima “puntata” dell’estate 2018 sono le band Cerchi di Gesso (che si esibisce in via Genala), Blucobalto (corso Roma) e Perdigiorno (via Milano).

Musica anche nelle serate del 14 e 15, sul Molo delle Tartarughe, dalle 21. Venerdì, promossa dall’Associazione Percorsi Creativi, avrà luogo la Chitarrata Dianese, con la possibilità per tutti di esibirsi, mentre sabato per il gran finale del cartellone estivo è previsto The Best of Sanremo, spettacolo incentrato sui grandi successi del Festival della canzone italiana. Sul palco saliranno cinque quotati musicisti (Angela Vicidomini, Alessio Briano, Andrea Balestrieri, Artan Selishta e Max Matis) che interamente dal vivo interpreteranno alcuni tra i più famosi brani che dal 1951 ad oggi sono partiti dal palcoscenico del teatro Ariston per fare il giro del mondo. Il tutto con l’ausilio di fotografie e video proiettati su maxischermo.

Nel tardo pomeriggio di sabato 14, l’area cinofila attigua al palasport cittadino ospiterà un interessante seminario, promosso dall’associazione “Oh my dog!”, dal titolo “Il gioco è una cosa serie”, tenuto dall’esperta Annalisa Bertinotti, incentrato sulle tecniche per migliorare la relazione con il proprio cane.

Nella tarda mattinata di domenica, il centro vedrà sfilare i vari modelli di Fiat 500 partecipanti al tradizionale Raduno del Golfo Dianese, promosso dalla locale associazione e giunto alla settima edizione. Destano intanto sempre molta attenzione sulla passeggiata, anche alla sera, le sfide di scacchi che si svolgono sulla maxi scacchiera posta all’interno dell’anfiteatro, di fronte alla chiesa parrocchiale. Le chiavi per l’attrezzatura sono disponibili presso l’Ufficio Iat di via Genala.

Questo il programma completo delle iniziative previste nei prossimi giorni a Diano Marina:

Martedì 11 settembre

Diano in musica

Live music in compagnia di alcune band

Centro cittadino – ore 21.30

Giovedì 13 settembre

Alla scoperta del Golfo Dianese

Visita guidata al Museo

Palazzo del Parco – ore 10

attività a pagamento

Venerdì 14 settembre

Chitarrata Dianese

Musica dal Golfo… echi di fine estate

Molo delle Tartarughe – ore 21

Sabato 15 settembre

Il gioco è una cosa seria

Seminario a cura della dott.ssa Annalisa Bertinotti

Area cinofila “Oh my dog!” di via Diano Castello – ore 18.30

The Best of Sanremo

I successi del Festival

Molo delle Tartarughe – ore 21

Domenica 16 settembre

Raduno Fiat 500 del Golfo Dianese

Golfo Dianese – tutto il giorno (passaggio a Diano Marina intorno alle ore 11)

Per maggiori informazioni sulle attività e sulle iniziative turistiche di Diano Marina:

– Ufficio Iat – via Genala: aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19

– Sito turistico del Comune: turismo.dianomarina.gov.it