Sanremo. Tutto pronto per l’esordio della Sanremese di fronte al proprio pubblico. Domani al “Comunale” arriverà la Folgore Caratese e mister Alessandro Lupo sa che non sarà una gara semplice: “Per fare risultato dovremo fare una grande partita, giocheremo contro una squadra importante, una diretta concorrente per le posizioni che contano. Siamo pronti perché abbiamo lavorato bene e speriamo che il pubblico ci dia una mano”.

“Siamo carichi per l’esordio al “Comunale” – aggiunge il direttore generale Giuseppe Fava – chiediamo al nostro pubblico di essere presente e di sostenerci come sempre perché abbiamo sempre bisogno del loro caloroso supporto”.

Per la partita di domani contro la Folgore Caratese (fischio d’inizio alle 15) mister Lupo

potrà contare su tutti gli effettivi. A disposizione anche Daniele Molino dopo l’infortunio che gli ha impedito di prendere parte alla trasferta di Lavagna.