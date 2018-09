Buone notizie per tutti gli appassionati di spazio e astronomia. Da oggi la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) tornerà visibile, ad occhio nudo nuvole permettendo, nei cieli della nostra provincia.

Come scritto sulla pagina Facebook “Osservatorio Siderlamente”: Questa sera ore 20:18 occhi al cielo per ammirarla. Sarà un passaggio splendidamente visibile in tutta Italia, comparirà da sud-ovest e si muoverà verso nord-est, attraversando il cielo in 5/6 minuti”.