Trofeo Coni Kinder+Sport, al via le selezioni regionali di pallapugno leggera

Rimini è pronta ad accogliere più di quattromila giovani atleti per le finali nazionali del Trofeo Coni Kinder+Sport. Ci sarà anche la Fipap con un torneo di pallapugno leggera. Dieci le selezioni regionali: Ottiglio per il Piemonte, Brione per la Lombardia, Energya Maser per il Veneto, Fortezza Savona per la Liguria, Compagnia Pallone Grosso Misericordia di Monte San Savino per la Toscana, Treiese per le Marche, New Eburum per la Campania, Ururi per il Molise, Gymnosport per la Puglia e Presea Messina per la Sicilia.

Si comincia giovedì 20 settembre con la cerimonia d’inaugurazione. Venerdì 21 settembre, dalle nove del mattino, al Villaggio Primo Maggio, via alle gare di qualificazione con la suddivisione in due gironi. Le prime due classificate di ogni girone accedono alle semifinali (e poi alle finali), in programma nella mattinata di sabato 22 settembre.