Triora, quinta edizione del concorso fotografico nazionale memorial Angelo Pavan

Triora. C’è tempo sino a domenica 7 ottobre per inviare le foto e poter partecipare al 5° Concorso fotografico nazionale memorial Angelo Pavan.

L’evento è aperto a tutti gli appassionati di fotografia, di qualunque età, che possono proporre le proprie opere realizzate con qualunque mezzo, dallo smartphone al drone passando dalla classica reflex.

Quest’anno saranno ben 26 i premi che verranno assegnati, tra tema libero, tema obbligato e contest facebook. Un appuntamento che di anno in anno, come da tradizione, viene organizzato da Triorando.it e dalla Pro Loco di Triora, con il patrocinio ed il sostegno del Comune di Triora ed il patrocinio della UIF (Unione Italiana Fotoamatori).

Cuore dell’evento sarà il suggestivo e stregato borgo medioevale di Triora, nella Valle Argentina. Quest’anno i temi in cui i partecipanti potranno cimentarsi saranno due. Un tema libero, valevole anche per la statistica UIF, in cui ogni autore sarà libero di proporre il meglio della sua produzione fotografica. Un tema obbligato dal titolo: “Un calendario per Triora” dove saranno ammessi scatti realizzati nel territorio comunale di Triora e

dove verranno selezionate le migliori dodici opere che saranno le protagoniste di un calendario realizzato dall’organizzazione.

Come da tradizione sarà previsto parallelamente anche un Contest Facebook, che coinvolgerà gli scatti che verranno presentati nel tema “Un calendario per Triora”. Una giuria selezionata, composta da cinque membri, presieduta dal presidente della UIF, Gandolfo Pietro, sarà chiamata ad assegnare i numerosi premi disponibili, grazie al prezioso sostegno di Video Foto Renata, Olio Roi, Antico Ristorate Albergo Santo Spirito, Ditta Benza, B&B La Stregatta, La Strega di Triora, Pane di Triora, B&B La Tana delle Volpi, Ristorante L’Erba Gatta, la Bottega di Maì, Osteria Pizzeria A l’Avrigu e Golden Cup.

Anche questa edizione avrà un occhio di riguardo per gli Under 18, con un premio speciale dedicato e la partecipazione gratuita. Tra le tante novità da segnalare per la prima volta, il Premio Speciale “The Best Drone Photography”, che verrà assegnato tra gli scatti presentati, realizzati con drone.

La giornata della premiazione sarà domenica 4 novembre, ovviamente a Triora, dove si inaugurerà la mostra, si svolgeranno le premiazioni, si terrà il rinfresco organizzato dalla Pro Loco, ed anche per quest’anno l’organizzazione ha in cantiere nuove sorprese per vivere una intensa giornata nel borgo delle streghe.

Il regolamento: REGOLAMENTO 5° MEMORIAL ANGELO PAVAN

Scheda partecipativa: SCHEDA PARTECIPAZIONE 5° MEMORIAL ANGELO PAVAN