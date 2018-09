Pontedassio. Trasferta toscana, a Barga zona il Ciocco, per due alfieri del sodalizio di Pontedassio all’ultima prova del circuito nazionale off road della Coppa Italia di mtb circuito che premia il comitato. Il comitato regionale Fci Liguria era rappresentato da Ernestino Siffredi responsabile della commissione settore fuoristrada.

Per i colori della Liguria ha gareggiato Matteo Siffredi che ha conquistato il quarto posto negli Allievi I anno (15 anni) mancando il podio di una quindicina di secondi. In gara con la casacca firmata Rusty Bike Team Icer Costruzioni, invece, Alice Siffredi giunta ottava tra le Esordienti II anno (14 anni). La Liguria ha concluso terza in terra di Toscana, centrando la quarta piazza nella generale.

Per quanto concerne la strada impegno, per i nostri Esordienti, in terra piemontese, in quel di Sommariva Perno (Cn) con il trofeo del Roero gara disputata sulla distanza dei 33,900 km per quelli del I anno (13 anni), e 50,800 km, per gli atleti del II anno (14 anni). In questa gara grande prova di Matteo Mistrali e Simone Alassio che conquistano rispettivamente la settima ed ottava piazza. La comitiva del sodalizio di Pontedassio era rappresentata anche da Giacomo Veglio, Wellington Bianchino ed Alessio Fordano.

I Giovanissimi (7/12 anni), infine, sono stati impegnati a Campochiesa per la prova del Challenge mtb. Altra vittoria per Elisabetta Ricciardi tra le G2 (8 anni) fascia nella quale Cristian Rainisio è nono nella prova maschile.

Nei G3 (9 anni) sesto posto per Luca Fordano. Nei G5 (11 anni) Matteo Belgrano porta a casa un buon sesto posto, con Santiago Moretto che chiude ottavo: undicesimo Samuele Rainisio.

Nei G6 (12 anni), infine, il migliore del sodalizio è Mattia Bandera che conclude settimo. Nella top ten (nono) anche Christian Alassio. Buone prove per Simone Ranise (dodicesimo), Federico Massa (tredicesimo) e Tiziano Gammino (diciassettesimo).